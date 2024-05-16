45% опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии хотят получить гражданство другой страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

7% признались, что у них уже есть гражданство другой страны, а 12% подали документы и ждут решения. Не планируют получать новое гражданство 34% опрошенных.

При этом большинство (66%) украинцев, проживающих в этих странах, скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями. 26% - недовольны.

12% прямо заявили, что не намерены возвращаться в Украину. Другие назвали такие условия: нормальная работа критической инфраструктуры (34%), безопасность (34%), жилищные вопросы (26%), завершение войны (26%).

Проанализировав эти данные, КМИС пришел к выводу, что в лучше случае половина беженцев может вернуться в Украину.

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