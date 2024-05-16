Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон, позволяющий увольнять граждан с работы, если они не сообщили о связях с людьми в РФ или на оккупированных территориях.

Об этом свидетельствует карточка документа, опубликованная на сайте парламента.

В карточке указано, что президент вернул его в Раду с предложениями.

Напомним, документ под номером 7731 был одобрен парламентом в конце апреля. Закон дополняет новыми основаниями расторжение трудового договора работодателем. Среди таких оснований упомянуто непредоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины.

Между тем война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.