Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы. Они состоятся 4 июля, когда в США празднуют День независимости.

Об этом сообщает ВВС.

"Ранее сегодня я говорил с его величеством, чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы", — сказал премьер журналистам у входа в резиденцию на Даунинг-стрит.

Разговоры о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить сегодня днем после того, как некоторые британские министры отменили мероприятия и сократили либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае неудачного исхода для британской Консервативной партии местных выборов ее члены рассматривают возможность замены премьер-министра Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордонт.

Напомним, Сунак официально стал премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце.

В декабре 2023 года пресса писала, что консерваторы хотят вернуть Бориса Джонсона на пост премьера. По данным СМИ, возвращение Джонсона пытаются организовать члены парламента, настроенные против нынешнего премьера Риши Сунака. Они считают, что это "единственный способ спасти партию от поражения на выборах".

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