Майк Джонсон поддержал идею разрешить ВСУ бить по территории России американским оружием
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал возможность ударов Украины по России американским оружием.
Свое мнение по этому поводу он высказал в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки".
"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас", - сказал Джонсон.
Напомним, против таких ударов выступает администрация Байдена. Так, в Пентагоне не раз заявляли, что США против расширения географии применения своих вооружений Украиной.
О том, что США не позволяют удары своим оружием по территории России, говорила и посол в Украине Бриджит Бринк.
Аналогичное мнение высказывал еще в сентябре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Между тем Владимир Зеленский вчера призвал Запад дать разрешение бить его оружием по территории РФ и сбивать российские ракеты. Он не считает, что это не будет означать вовлечения НАТО в войну.