Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал возможность ударов Украины по России американским оружием.

Свое мнение по этому поводу он высказал в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки".

"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас", - сказал Джонсон.

Напомним, против таких ударов выступает администрация Байдена. Так, в Пентагоне не раз заявляли, что США против расширения географии применения своих вооружений Украиной.

О том, что США не позволяют удары своим оружием по территории России, говорила и посол в Украине Бриджит Бринк.

Аналогичное мнение высказывал еще в сентябре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Между тем Владимир Зеленский вчера призвал Запад дать разрешение бить его оружием по территории РФ и сбивать российские ракеты. Он не считает, что это не будет означать вовлечения НАТО в войну.