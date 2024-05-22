Харьковский областной ТЦК подтвердил участие своих сотрудников в избиении гражданских лиц и обвинил самих гражданских в провокации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТЦК в Фейсбуке.

Согласно заявлению ТЦК, инцидент произошел в Харькове во время "уведомления граждан военнослужащими".

"Конфликт начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих. Провокативные нападения сопровождались грубой бранью и оскорблением достоинства военных… В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения", – говорится в заявлении.

При этом в ОТЦК заявили, что "осуждают действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением".

"Они не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в телеграм-каналах появилось несколько видео из Харькова, на которых сотрудники ТЦК избивали мужчин на улице.

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