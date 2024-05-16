Одесский ТЦК проводит проверку по поводу очередного инцидента с военкомами в транспорте
В сети появилось видео очередной транспортной мобилизации в Одессе.
На нем видно, как мужчину в маршрутке бьют сотрудники ТЦК и забирают в бус.
Автор видео заявляет, что они распылили в общественном транспорте перцовый баллончик, а также угрожали разбить ее телефон.
Позже Одесский ТЦК сообщил, что проводит проверку по поводу очередного скандального инцидента с военкомами.
Ранее в Одесской области поймали сотрудника ТЦК, который требовал взятку за бронирование от мобилизации.
Также мы писали о том, что дальнобойщики предрекли, что из-за ужесточения мобилизации украинский рынок перевозок захватят поляки.
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