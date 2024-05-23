"Инициатива Германии по противовоздушной обороне Украины провалилась".

Материал с таким заголовком опубликовала газета Politico.

В публикации говорится, что Берлин пытался помочь Украине, пообещав передать три свои установки Patriot, и месяц уговаривал союзников последовать примеру. Но "почти никто" не откликнулся.

Испания, Греция и Польша отказались. Румыния пообещала подумать. Швейцария заказала пять новых установок, но о планах передать что-то Украине не говорила.

"Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами. Чувство срочности не возросло, скорее появилось чувство облегчения от того, что американцы снова выполняют свои обязательства", - заявил Нико Ланге, бывший начальник штаба Минобороны Германии, а ныне научный сотрудник аналитического центра CEPA.

Одной из причин нежелания западных стран отправлять Украине Patriot эксперты называют их дороговизну - около миллиарда долларов за установку и миллионы за каждую ракету. Также страны не хотят ослаблять собственную ПВО, так как производство новых установок занимает много времени.

Ранее мы писали, что Зеленский ждет, что на саммите НАТО Украине передадут семь батарей Patriot. По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но она согласится на семь комплексов для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и энергетического сектора.

Также Пентагон пытается убедить союзников передать Украине свои ЗРК Patriot.