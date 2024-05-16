Украина может потерять Харьков, если ей не дадут две американские системы Patriot.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - сказал украинскийпрезидент.

Также он дал понять, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Мы спросили, как, по его мнению, прошел визит на этой неделе госсекретаря Энтони Блинкена. Зеленский сделал паузу. Я чувствовал его разочарование", - написал иностранный интервьюер.

"Диалог — это хорошо. Но нам нужна помощь сейчас", - ответил президент.

В этом же интервью Зеленский снова заявил, что выделенные Киеву американские деньги не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.

"Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест… И мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", - ответил президент журналисту ABC News на его реплику о том, что многие американцы обеспокоены тем, сколько денег тратится на Украину.

Ранее "Страна" приводила самые важные заявления Блинкена во время его визита в Киев.

Кроме прочего он пообещал, что США предоставит Украине дополнительные два миллиарда долларов военного финансирования.

Между тем вчера агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают передачу Украине еще одной системы Patriot.