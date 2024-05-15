Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, США поддержат Киев в любом случае. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве.

Он также сказал, что "если бы Путин проявил интерес к серьезному участию в переговорах, я уверен, что украинцы отреагировали бы на это".

Блинкен сообщил, что Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться "в ближайшие недели".

Также госсекретарь США заявил, что США запрещают Украине наносить удары американским оружием за пределами ее международно-признанных границ.

"Мы не поощряем и не допускаем ударов за пределами Украины", - заявил Блинкен, имея в виду удары по территории РФ.

Но при этом добавил, что Украина "должна решать сама, как ей вести эту войну, которая ведется для защиты ее свободы и суверенитета".

Ранее американские СМИ писали о том, что в Вашингтоне сейчас находится делегация нардепов, которые лоббируют снятие запрета на удары по территории РФ американским оружием.

Но, как сообщало издание Politico, Белый дом своего мнения не изменил.

Накануне NYT сообщило, что в администрации Байдена растет ощущение, что мирные переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны могут начаться в ближайшие месяцы. Насколько это реально, мы анализировали в отдельном материале.