В связи с атаками на Харьковскую область Украина требует от президента США Джо Байдена снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по России.

Об этом пишет американское издание Politico.

Группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой Конгресса по этому вопросу. Цель Украины - нанести удар по российским военным складам за границей, чтобы сорвать российские наступательные операции.

Украинские представители (в числе которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия) заявляют, что "в течение нескольких недель наблюдали, как россияне концентрируются возле украинской границы, не имея возможности использовать поставленное США оружие для нанесения превентивного удара".

Россия таким образом смогла сосредоточить на границе у Харьковской области не менее 30 000 военнослужащих и технику, не опасаясь массированных ракетных ударов.

Два американских чиновника заявили газете, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России", - сказал один из собеседников.

Еще три чиновника США считают, что цель президента РФ Владимира Путина на данном этапе - добиться к концу этого года "переговоров о выгодных условиях для Москвы".

Напомним, что о том же писала американская газета The New York Times. По данным издания, своим наступлением на границе Харьковской области РФ может усилить давление на власти Украины с целью начала переговоров.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не позволяют удары своим оружием по территории России.