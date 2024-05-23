В Украине продолжаются поджоги релейных шкафов. Очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе, там зафиксированы два случая. Так, 9 мая неизвестные подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров. А 17 мая в Одесской области подожгли релейный шкаф, однако железнодорожница мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар релейного шкафа. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

Кроме того, два поджога релейных шкафов произошли в Черкасской области.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.