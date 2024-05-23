В городе Николаевской области подожгли релейный шкаф
В Украине продолжаются поджоги релейных шкафов. Очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск.
Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.
По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе, там зафиксированы два случая. Так, 9 мая неизвестные подожгли резервные аккумуляторы для резервного питания железнодорожных светофоров. А 17 мая в Одесской области подожгли релейный шкаф, однако железнодорожница мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар релейного шкафа. В это время по пути проезжал грузовой поезд.
Кроме того, два поджога релейных шкафов произошли в Черкасской области.
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