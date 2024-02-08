В российском Курске неизвестные мошенники выманили у пожилой женщины почти треть миллиона рублей и убедили ее поджечь релейный шкаф.

Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на МВД РФ.

Транспортная полиция задержала 68-летнюю жительницу Курска по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье за "хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

По словам пенсионерки, на ее телефон позвонили неизвестные и под предлогом защиты сбережений выманили 318 тысяч рублей (около 130 тысяч гривен), которые она перевела на указанный ими счет. После этого с женщиной связались "сотрудники спецслужб" и приказали ей поджечь релейный шкаф, который якобы использовался как связной пункт украинских военных.

Пенсионерка приобрела бензин и моторное масло, добралась на своей машине до перегона между станциями Курск и Свобода, изготовила горючую смесь и подожгла оборудование. Все это женщина по указанию неизвестных снимала на видео.

В итоге ее судили. Суд в Курске отправил женщину под домашний арест на два месяца.

Россияне неоднократно утверждали, что украинские спецслужбы через Телеграм размещают заказы на диверсионные акты на территории РФ. Например, осенью в Московской области подростки сожгли электричку. Они заявили, что устроили поджог якобы по заданию СБУ за 100 тысяч рублей в криптовалюте.

А уже в этом году украинская полиция сообщила, что в Киевской области четверо подростков за деньги поджигали релейные шкафы.