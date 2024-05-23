В центре Гуляйполя Запорожской области в результате ракетной атаки разрушен памятник Нестору Махно.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.

По словам Федорова, памятник известному анархисту "считался символом свободного города", хотя и не входит в список памятников культурного наследия.

Глава ОВА добавил, что с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области.

Ранее мы писали, что в Харьковской области россияне разбомбили музей Сковороды.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявляло о захвате Клещеевки под Бахмутом, которая в прошлом году была освобождена ВСУ в ходе контрнаступления. На карте украинского ресурса DeepState подтверждается российский контроль части села на севере, но в целом оно, согласно карте, находится под контролем ВСУ. Также Deep State сообщил о продвижении россиян на восточных окраинах Часова Яра. При этом российские паблики писали о сложностях штурма канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яре, по которому проходит линия обороны ВСУ.

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