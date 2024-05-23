Стрелявший в Роберта Фицо словацкий писатель-оппозиционер Юрай Цинтула хотел "возобновить оказание военной помощи Украине со стороны Словакии".

Его показания на допросе приводит словацкое издание Pravda.

Также Цинтула заявил, что "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза" и поэтому "решил действовать".

Судья оставил Цинтулу под стражей, потому что существует риск того, что он снова попытается напасть на Фицо. В случае признания его виновным – наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Напомним, ранее Цинтула говорил, что стрелял в Фицо в том числе потому, что глава правительства выступал против поставок оружия Украине.

Между тем на днях вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьера Роберта Фицо после покушения уже не под угрозой, прогноз позитивный.

А пока премьер Роберт Фицо восстанавливается от покушения, в Словакии идет дискуссия, начнет ли он после выздоровления еще сильнее укреплять власть и ужесточать политику по отношению к оппозиции в стиле премьера Венгрии Виктора Орбана. Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо после покушения может стать ещё более "разрушительной силой" и на внешней арене - в рамках НАТО.