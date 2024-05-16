Сегодня словацкому стрелку, 71-летнему писателю Юраю Чинтуле, объявили подозрение по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мужчину, выпустившего в политика пять пуль, обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом сообщает издание Spectator.

То обстоятельство, что преступник действовал из мести и против должностного лица, будет отягчающим и может определить окончательную меру наказания. Ему грозит заключение от 25 лет до пожизненного.

Сейчас Чинтула содержится под стражей в городе Нитра.

Местные СМИ пишут, что стрелок гордится тем, что совершил. При этом сообщается, что он планировал только лишь ранить Фицо, а не убить.

Также выяснилось, что Чинтула был членом организации, которая участвовала в протестах против политики Фицо и его правительства 24 апреля этого года.

Между тем состояние Фицо после покушения остается тяжелым, у него обширные повреждения, о чем заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

"Состояние самого Фицо остается стабильным, но тяжелым, выздоровление будет непростым. Я пока не могу сказать, что прогноз положительный, потому что масштаб повреждений, вызванных четырьмя огнестрельными ранениями, обширен", - сообщил Калиняк.

Еще он заявил, что покушение "свело на нет многолетние мечты о том, чтобы демократическое развитие было свободным и толерантным".

Ранее Чинтула признавался, что пошел на преступление, потому что не согласен с политикой правительства.

Напомним, сегодня глава МВД страны сказал, что Словакия может оказаться на пороге гражданской войны после покушения на Фицо.