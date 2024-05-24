Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварии.

Об этом сообщили в канцелярии главы Чехии.

"Президент республики получил травмы во время езды на мотоцикле. Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения", - говорится в сообщении.

Местные СМИ добавляют, что это произошло на закрытой спортивной трассе. Теперь Павел находится в военном госпитале.

Глава Чехии известен тем, что увлекается мотоспортом. Как пишут чешские издания, он часто ездит без шлема, что можно увидеть на представленном фото.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году глава Минобороны Хорватии Марио Банозич был отправлен в отставку после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека.

А перед этим экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили попала в ДТП во Львовской области. Она была госпитализирована с переломом левого предплечья, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

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