ВСУ сталкиваются с проблемами спутниковй связи. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

Российские средства РЭБ всё чаще нарушают работу спутникововой связи Starlink, которой пользуются украинские военные.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Впервые это произошло в утро российского наступления под Харьковом, что дезориентировало боевые части ВСУ у границы с РФ и дало неприятелю оперативное преимущество. Впоследствии сбои в работе Starlink стали происходить снова.

Спутниковая связь обеспечивает возможность координировать наземные подразделения, получать разведданные и наносить удары посредством БПЛА.

По словам украинских чиновников, россияне развернули более мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества работы Starlink, что "представляет серьёзную угрозу для Украины". Это "может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Киева от услуг, предоставляемых компанией Маска", отмечает NYT.

В РФ подтверждают, что разработали возможности для противодействия Starlink.

"Мы проигрываем битву в радиоэлектронной войне", – заявил заместитель командира батальона ударных дронов "Ахиллес" 92-го полка "Аякс".

Украина общается с руководством SpaceX для решения проблем, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, заверив, что "качество обслуживания Starlink должно скоро улучшиться".

Снимок заголовка в The New York Times

Ранее украинские военные рассказали, что произошло, когда россияне подавили связь ВСУ от Starlink перед наступлением под Харьковом.

Между тем, по данным Bloomberg, Пентагон и SpaceX заблокировали терминалы Starlink от использования россиянами на войне в Украине.

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