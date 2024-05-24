Российские средства РЭБ всё чаще нарушают работу спутникововой связи Starlink, которой пользуются украинские военные.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Впервые это произошло в утро российского наступления под Харьковом, что дезориентировало боевые части ВСУ у границы с РФ и дало неприятелю оперативное преимущество. Впоследствии сбои в работе Starlink стали происходить снова.

Спутниковая связь обеспечивает возможность координировать наземные подразделения, получать разведданные и наносить удары посредством БПЛА.

По словам украинских чиновников, россияне развернули более мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества работы Starlink, что "представляет серьёзную угрозу для Украины". Это "может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Киева от услуг, предоставляемых компанией Маска", отмечает NYT.

В РФ подтверждают, что разработали возможности для противодействия Starlink.

"Мы проигрываем битву в радиоэлектронной войне", – заявил заместитель командира батальона ударных дронов "Ахиллес" 92-го полка "Аякс".

Украина общается с руководством SpaceX для решения проблем, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, заверив, что "качество обслуживания Starlink должно скоро улучшиться".

Ранее украинские военные рассказали, что произошло, когда россияне подавили связь ВСУ от Starlink перед наступлением под Харьковом.

Между тем, по данным Bloomberg, Пентагон и SpaceX заблокировали терминалы Starlink от использования россиянами на войне в Украине.