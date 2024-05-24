Нациноальная полиция заявила, что защитила культурное наследие Украины - и 112 изъятых картин бывшего народного депутата Виктора Медведчука пополнят музейные фонды.

Об этом сообщается в Фейсбуке Нацполиции.

Изъятые картины имеют культурную ценность. Большинство работ - это произведения известных украинских художников XX века, среди них Иван Труш, Адальберт Эрдели и Николай Глущенко. Пока они хранятся в Национальном художественном музее Украины.

Имеющими культурную ценность картины признали эксперты-искусствоведы этого заведения. Большинство из 112 ценных работ относится к закарпатской художественной школе.

Картины, имеющие культурную ценность, будут внесены в реестр Музейного фонда Украины и в дальнейшем распределены между музеями согласно выставочным коллекциям. Остальные выставит на продажу агентство по розыску и менеджменту активов, а средства от продажи перечислят в доход государства.

Всего сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции изъяли у Медведчука 264 произведения искусства разных авторов изъяли в рамках уголовных производств.

Ранее мы писали, что у супруги экс-нардепа Оксаны Марченко конфисковали в пользу государства землю на берегу Днепра под Киевом на 204 миллионов гривен.

Между тем Медведчук, обвиняемый в государственной измене, пытается через суд восстановить свое украинское гражданство и статус народного депутата, а также снять санкции СНБО.