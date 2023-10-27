Бывший украинский депутат Виктор Медведчук ввез в РФ новую итальянскую яхту за 9,6 млн долларов.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

В публикации говорится, что 26 июля яхта прошла российскую таможню и подошла к водам РФ под флагом Палау.

На борту 28-метрового скоростного судна Pershing 9X компании Ferretti Group имеется четыре каюты с восемью спальными местами. Всего яхта может вместить до 20 гостей. Судно под названием Amore Mio было спущено на воду в 2023 году.

Получателем яхты в таможенных документах указано АО "Ренессанс", бенефициарным владельцем которого является супруга Медведчука Оксана Марченко. Фирма оформила "временный ввоз" яхты, что освобождает ее от уплаты таможенных платежей.

Напомним, предыдущую яхту Royal Romance, которая принадлежала Медведчуку, в прошлом году арестовала местная полиция в порту хорватской Риеки.

Уже спустя месяц суд передал арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.

Как мы писали, в ночь на 22 сентября прошлого года произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны. Из плена вышли "азовцы" и их командиры, иностранные военные, служившие в украинской армии, а также один из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук, подозреваемый в Украине в госизмене.