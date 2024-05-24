Компания VK (соцсеть "ВКонтакте") через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ. Сервис прекратит работу 26 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В VK заявили, что компания сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих двух продуктов.

Мессенджер ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году он был куплен Mail.ru Group, которая в 2021 году стала VK. В 2000-е годы ICQ был одной из самых популярных программ общения у российских пользователей интернета, затем его вытеснили другие мессенджеры.

Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году на фоне карантина из-за коронавируса.

А в марте 2022 года поступала информация, что VK занимается перезапуском ICQ. Это происходило на фоне блокировки соцсетей в РФ.

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