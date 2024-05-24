"Аська" умрет через месяц. Один из первых мессенджеров будет закрыт после трех десятилетий работы
Компания VK (соцсеть "ВКонтакте") через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ. Сервис прекратит работу 26 июня.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В VK заявили, что компания сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.
Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих двух продуктов.
Мессенджер ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году он был куплен Mail.ru Group, которая в 2021 году стала VK. В 2000-е годы ICQ был одной из самых популярных программ общения у российских пользователей интернета, затем его вытеснили другие мессенджеры.
Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году на фоне карантина из-за коронавируса.
А в марте 2022 года поступала информация, что VK занимается перезапуском ICQ. Это происходило на фоне блокировки соцсетей в РФ.
Ранее мы рассказывали, что в России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм".
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.