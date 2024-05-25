Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего начался сильный пожар. Перекрыта дорога в сторону Сак

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Сообщалось, что взрывы слышали в Евпатории, а над Новофедоровкой поднимается дым.

Напомним, в Новофедоровке на западе Крыма расположен аэродром "Саки". Там базируется 43 истребительного полка РФ. Эта группировка поддерживает оккупационные войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В свою очередь российские паблики сообщают, что горит трава и дом, а в районе базы замкнуло проводку.

Ранее на аэродроме "Бельбек" в Крыму были уничтожены два МиГ-31 и один Су-27. Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, который Байден не поедет.

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