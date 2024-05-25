США сообщили России, что нанесут удары по ее армии в Украине, но не будут использовать ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский министр также выразил скептицизм по поводу угроз России использовать ядерное оружие.

"Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы поразим все ваши позиции в Украине обычным оружием, уничтожим вас всех", - сказал глава польского МИД.

Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины атаковать военные объекты внутри России. Глава МИД Польши считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в поддержке Украины.

Отметим, что Запад никогда не высказывал подобных угроз. Хотя Вашингтон и утверждал, что отправлял России предупреждения относительно возможного применения ядерного оружия в Украине, содержание этих сообщений не разглашалось.

Ранее российский сенатор обвинил США в ударе по стратегической радиолокационной станции в Армавире.

Накануне в РФ начались учения по использованию тактического ядерного оружия. В ведомстве заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район