Командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко рассказал о сложной обстановке на фронте. Заявил, что россияне разбивают укрепленные позиции с помощью КАБов.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Там, где наши линии были очень сильно укреплены, россияне использовали управляемые авиационные бомбы и просто сравняли эти позиции с землей", - сказал Юрий Федоренко в интервью NYT.

Федоренко показал на карте телефона, где российские КАБы уничтожили три линии украинской обороны. По его словам, такого обстрела никто не выдержал, украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить.

Он утверждает, что боевые действия на Востоке никогда не были такими жестокими. Предположил, что РФ сможет захватить окрестности Часова Яра в течение нескольких недель.

Командир отметил острую нехватку снарядов, а пушки стреляют всего пару раз в день.

"Пушки стреляли всего по два снаряда в день, тогда как они должны были стрелять по меньшей мере 30. Представьте себе боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник - 10 раз", - говорит комбат.

Что касается беспилотников, которые есть в распоряжении ВСУ, с их помощью "все, что мы можем сделать сейчас, — замедлить продвижение россиян".

Ранее сообщалось, что украинская армия планирует контрнаступление под Харьковом, чтобы оттеснить РФ.

Недавно Reuters сообщил, что ВСУ получили артиллерийские снаряды от США, чтобы остановить наступление РФ под Харьковом.