Украина освободила уже 350 заключенных для участия в войне. Еще более четырех тысяч — на очереди. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в комментарии NYT.

По новому закону, они примут участие в боевых действиях взамен на возможность условно-досрочного освобождения.

По словам чиновника, судебные органы сейчас рассматривают большинство из 4300 поданных заявлений. В целом до 20 тысяч претендентов, включая тех, кто находится в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, уже служащих в украинской армии.

Малюська уточнил, что осужденные за однократное убийство могут быть освобождены, если преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.

"Есть определенное сходство, но я не могу сказать, что это то же самое, что сделала Россия", - сказал министр.

Ранее около 5 тысяч осужденных предварительно согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение.

Также Денис Малюська говорил, что Украина может мобилизовать максимум 20 тысяч заключённых по новому закону.

"Страна" подробно рассказывала, что о перспективе уйти на фронт думают сами заключенные и сколько их получится призвать.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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