Владимир Зеленский упрекнул страны Запада за их отказ ввести санкции против Москвы ещё до полномасштабного российского вторжения.

Об этом президент заявил в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, опубликованном на YouTube-канале "Орда".

"Я просил Байдена и ЕС ввести санкции против Кремля, Путина и его окружения, энергетики России. До вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Но нас никто не слышал", – сказал Зеленский.

По словам президента, тогда все сказали, что "нет".

"Говорили, что первый шаг (к проявлению агрессии - Ред.) должны сделать россияне, а потом мы сделаем ответные шаги. И что в конце концов? Мы понесли большие человеческие потери, невосполнимые", – констатировал глава правительства.

Владимир Зеленский также заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту президента после 20 мая, когда, согласно Конституции Украины, истекает пятилетний срок его избрания.

"Меня это несильно беспокоит", – сказал Зеленский и порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос.

Напомним, вчера Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

Также мы приводили мнение юриста касательно легитимности действующего президента после 20 мая.