Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал "врагами Украины" и "политическими гнидами" тех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского после 20 мая, когда у президента Украины истек его пятилетний срок полномочий.

Об этом сообщает издание LB.ua.

"Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, – это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране", – заявил Стефанчук.

Напомним, недавно в Евросоюзе заявили, что не имеют никаких сомнений в дальнейшей легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Как мы писали, сам президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой статус после 20 мая - после даты окончания президентских полномочий. По его словам, за дискуссией о его нелегитимности стоит Кремль.

"Страна" подробно рассказывала, как пять лет назад Зеленский официально стал президентом Украины и что говорил во время инаугурации. Основную часть его речи составили обещания закончить войну на Донбассе. Зеленский сказал, что следующие пять лет сделает всё, "чтобы украинцы не плакали".