Житель Одессы пытался уплыть из Украины на детском надувном матрасе.

Об этом сообщает Госпогранслужба в своём телеграм-канале.

28-летний мужчина планировал переплыть реки Турунчук и Днестр, заранее придумав себе маршрут. Но был задержан пограничниками.

"28-летний одессит пытался незаконно попасть за границу. Для этого он запланировал преодолеть реки Турунчук и Днестр на надувном детском матрасе с изображением "Человека-паука". Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-карте. Вспомогательными средствами были ласты и также он собрал небольшой рюкзак. Пограничный наряд задержал "мореплавателя". На нарушителя составлен протокол об админправонарушении, а дело направлено в суд", – сообщают пограничники.

Ранее на Закарпатье галичанин поплыл через Тису на надувном матрасе.

"Чтобы отвлечь внимание стражей порядка, мужчина надел детскую розовую шапку, чтобы казаться ребёнком", – говорилось в сообщении ГПСУ.

Мы также сообщали, что в Закарпатье мужчина пытался уплыть в Румынию на детском надувном круге.

Сопровождающий предоставил своему "клиенту" гидрокостюм и "надёжное" плавсредство – надувной детский круг. Себя же он обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго.