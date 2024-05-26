Президент Украины Владимир Зеленский из сгоревшей типографии в Харькове записал обращение к лидерам стран, которые отказались ехать на "саммит мира" в Швейцарии.

"Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами.

Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в саммите уже согласились участвовать 80 стран.

Напомним, что Байден, по данным Bloomberg, скорее всего пропустит мирный саммит по Украине в Швейцарии.

Ранее в конференции отказался участвовать Си Цзиньпин, а также лидеры Бразилии и ЮАР. Неопределенным остается присутствие Индии.

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