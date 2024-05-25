В сети появилось видео момента удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Соответствующие кадры публикует Харьковская областная прокуратура.

На видео можно заметить прямые попадания в здание гипермаркета.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших увеличилось до 33-х человек.

Кроме того, появилось видео, как работник горящего "Эпицентра" рассказывает о том, что происходило в здании во время удара.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям публикует фото изнутри гипермаркета, где бушует пожар.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что по "Эпицентру" ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30.

Напомним, сегодня россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар на площади 15 тысяч кв. метров.

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