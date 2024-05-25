Днем в субботу, 25 мая, россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своих телеграм-каналах.

По предварительным данным, известно о двух погибших и 11 раненых. Бушует мощный пожар на площади 15 тысяч кв. метров.

Также в местных телеграм-каналах появились видео с места прилета.

Кроме того, видео последствий прилёта по Харькову опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в гипермаркете в момент удара могли находиться более 200 человек.

Между тем, по данным Харьковской ОВА, число пострадавших увеличилось до 24 человек. Опубликованы и фото последствий обстрела.

Напомним, сегодня утром в Харькове уже гремели взрывы. РФ атаковала Харьков КАБами, зафиксирован прилет в пригороде.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, на который Байден не поедет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.