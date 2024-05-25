Утром, 25 мая, в Харькове снова раздались взрывы. РФ атаковала Харьков КАБами, есть прилет в пригороде.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов и полиция Харьковской области.

"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога", - рассказали в полиции.

При этом мэр Игорь Терехов отметил, что РФ ударила по городу КАБами.

"Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию". Позже добавил, что очень близкий пригород.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска атаковали КАБами по Харьковскому району.

"Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине", - отметил он.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков и Харьковский район 4 ракетами типа С-300. В Харьковском районе два попадание на открытой местности, без пострадавших.

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