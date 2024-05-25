Удар по "Эпицентру" в Харькове и сбитый российский самолет в Донецкой области. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 25 мая.
Главное из заявлений президента:
- Прокомментировал удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и назвал его проявлением "российского безумия".
- Отметил необходимость в системах ПВО, чтобы "не допустить террористических ударов".
- Рассказал, что украинские военные сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области.
Напомним, сегодня россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар.
Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, на который Байден не поедет.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.