Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 25 мая.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и назвал его проявлением "российского безумия". Отметил необходимость в системах ПВО, чтобы "не допустить террористических ударов". Рассказал, что украинские военные сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области.

Напомним, сегодня россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, на который Байден не поедет.

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