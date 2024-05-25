Зеленский записал новое обращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 25 мая.

Главное из заявлений президента:

  1. Прокомментировал удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и назвал его проявлением "российского безумия".
  2. Отметил необходимость в системах ПВО, чтобы "не допустить террористических ударов".
  3. Рассказал, что украинские военные сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области.

Напомним, сегодня россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар.

Война в Украине идет уже 822-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается об активизации слухов о скором окончании войны, смертях в ТЦК и саммите в Швейцарии, на который Байден не поедет. 

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