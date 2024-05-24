Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 24 мая.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о своей поездке в Харьков, на место прилета по типографии. Ее потеря снизила на треть печать книг в Украине. Сообщил о совещании по безопасности в Харьковской области. ВСУ взяли под боевой контроль районы на севере региона. Рассказал о телефонном разговоре с президентом Кот д`Ивуара, который готов приехать на "саммит мира" в Швейцарию.

Напомним, накануне Зеленский назвал запрет бить западным оружием по России причиной ударов по Харькову.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.