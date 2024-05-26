Глава инвестфонда Blackstone, крупнейшего владельца коммерческой недвижимости в мире, поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве "голоса за перемены".

Об этом сообщает Financial Times

"Резкий рост антисемитизма заставил меня с большей срочностью сосредоточиться на последствиях предстоящих выборов", - заявил Стивен А. Шварцман, еврей по национальности. Вероятно имея в виду негативные заявления администрации Байдена в адрес Израиля.

Он отметил, что поддерживает Трампа, потому что считает, что "наша экономическая, иммиграционная и внешняя политика ведут страну в неправильном направлении".

Financial Times считает, что поддержка Шварцмана может привести к увеличению количества денег Уолл-стрит в предвыборной кампании Трампа.

"Это стало последним признаком того, что мегадоноры-республиканцы, ранее критиковавшие бывшего президента, присоединяются к нему", - резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентства. Практически по всем направлениям избиратели предпочитают политику Дональда Трампа.

Напомним, первые дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в Атланте, штат Джорджия.