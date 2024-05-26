Спасатели ликвидировали пожар в харьковском "Эпицентре" после вчерашней атаки РФ. Огонь тушили больше 16 часов. Погибли 14 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванном прицельными ударами россии. Огонь распространился более чем на 13 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что 14 человек погибли и 43 человека пострадали.

"Пока мы фактически только разбираем те завалы, которые были по крайним цехам этого гипермаркета. В дальнейшем будем переходить поближе к эпицентру взрыва. Мы там, конечно, констатируем еще тела, то есть тех людей, которые сейчас считаются пропавшими без вести. Здесь организован на месте отбор ДНК. Обращаются родственники, близкие, ищущие своих родных. Мы им предлагаем сдать тесты, поскольку понимаем, что для идентификации тел нужно проводить соответствующие экспертизы”, – рассказал глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

На видео попал момент удара по изнутри "Эпицентра" в Харькове.

Напомним, вчера днем россияне ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.