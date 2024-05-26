Количество погибших в результате вчерашней атаки РФ на "Эпицентр" в Харькове увеличилось до 12 человек. Ранены 43 человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Десять из них пока не опознаны. Травмы получили 43 человека", - говорится в сообщении.

Следователи вчера начали собирать образцы ДНК родных пропавших без вести в результате удара по гипермаркету в Харькове.

Напомним, вчера днем россияне ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Возник мощный пожар на площади 15 тысяч кв. метров.

Также вчера российские военные обстреляли центр Харькова. Повреждены жилой сектор, офисные здания и жилые дома.

Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей.

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