В субботу, 25 мая, после удара по гипермаркету "Эпицентр" российские военные обстреляли центр Харькова. Пострадали 18 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

"Харьков. 18 человек, из них один ребенок, пострадали в результате ракетного удара по жилому сектору. Кроме этого, подверглись частичному разрушению офисные здания и жилые дома", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что также нанесен авиаудар по Центральному парку культуры и отдыха. Информация о повреждениях объектов и пострадавших не поступала.

"Информация уточняется, идет обследование. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы", - сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС показали фото последствий удара по Харькову.

Напомним, перед этим россияне ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести, возник мощный пожар на площади 15 тысяч кв. метров.

Мы публиковали видео момента удара по "Эпицентру", где можно было заметить прямые попадания в здание гипермаркета.

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