Бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, подозреваемый в Украине в государственной измене и объявленный в розыск, стал кандидатом в Совет Федерации РФ от Астраханской области.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на документ, размещенный на сайте избирательной комиссии Астраханской областика, кандидатуру Деркача предложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае своей победы на предстоящих выборах главы региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае победы на предстоящих выборах главы региона предлагает в Совет Федерации вице-спикера гордумы Астрахани Лилию Иванову, заместителя председателя правительства области Викторию Гурьянову и экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача", - сказано в сообщении ТАСС.

В заметке также написано, что в настоящее время у экс-нардепа Рады есть российское гражданство и он проживает в Астрахани.

Как мы писали, по данным украинского следствия, за 2019-2022 годы Деркач получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

Зимой он впервые появился в публичном пространстве после начала вторжения и дал большое интервью в Минске.