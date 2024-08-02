Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное еще в феврале 2022 года. Его одобрение затянулось в турецком парламенте.

Об этом сообщает издание Daily News Hurriyet.

Минторговли Турции ожидает, что соглашение увеличит объем двусторонней торговли с примерно 7 млрд долларов в 2023 до 10 млрд долларов в ближайшем будущем.

Соглашение предусматривает отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров.

Украина в свою очередь отменит ввозные пошлины для около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров.

Как сообщала страна в 2022-м, со стороны Киева текст соглашения подписала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

Сразу после заключения соглашения "Страна" подробно разбирала, что для украинской экономики и рядовых граждан оно сулит. Для украинской стороны оно означает удешевление турецких товаров, которыми уже и так наводнен наш рынок. А вот по отечественному бизнесу усиление конкуренции с турками ударит очень болезненно.