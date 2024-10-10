Вечером в четверг, 10 октября, в разных регионах Украины можно было наблюдать "северное сияние". Небо окрасилось в розовый цвет.

Соответствующие фото публиковали телеграм-каналы.

Паблики писали, что розовое зарево в небе видели жители Киевской, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

Перед этим синоптики Центра прогнозирования космической погоды предупреждали, что в течение двух дней возможно появление сияния в ночном небе, вызванного мощной вспышкой на Солнце, сопровождавшейся выбросом корональной массы в сторону Земли.

Напомним, что вечером 10 мая жители Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях тоже наблюдали "северное сияние". Украинские издания писали, что свечение в небе вызвано вспышками на Солнце и сопровождающей их магнитной бурей. За трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы.

А 2 мая по всей Украине в небе было видно странное свечение. Паблики, пишущие о космосе, предполагали, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая в тот день запустила два спутника.