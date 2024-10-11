Польша и страны Балтии обсуждают возможный удар по Санкт-Петербургу в случае нападения РФ на страны Балтии и Восточной Европы.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что одной из целей, по которым планируется нанести удар в начале подобного конфликта, будет Санкт-Петербург.

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — заявил Анджейчак.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис сказал, что Россия может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу после окончания войны в Украине.

Раймунд Анджейчак считает, что удержать Россию от агрессии можно, если "взять инициативу в свои руки" и показать, что нападение на Польшу и страны Балтии будет означать начало тотального противостояния. Для этого Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 км.

Между тем война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о продвижении россиян в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово Донецкой области. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявляли, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.