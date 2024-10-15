Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Николаеву - предварительно ракетами типа С-300. Погибла женщина, 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.

В результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина. Известно, что травмы различной степени тяжести получили 16 человек, им предоставляется необходимая помощь.

В одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары.

Кроме того, в другом районе города горели ресторанный комплекс и торговые павильоны.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне ударили по Николаеву семью зенитными ракетами С-300 и С-400.

Удар наносился с территории Крыма.

Напомним, вчера днем россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре в Одессе. Один человек погиб, восемь ранены.

Война в Украине идет уже 965-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.