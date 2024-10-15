РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Погибла женщина, 16 человек получили ранения
Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Николаеву - предварительно ракетами типа С-300. Погибла женщина, 16 человек получили ранения.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.
В результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина. Известно, что травмы различной степени тяжести получили 16 человек, им предоставляется необходимая помощь.
В одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары.
Кроме того, в другом районе города горели ресторанный комплекс и торговые павильоны.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне ударили по Николаеву семью зенитными ракетами С-300 и С-400.
Удар наносился с территории Крыма.
Напомним, вчера днем россияне ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре в Одессе. Один человек погиб, восемь ранены.
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