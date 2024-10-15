Государственная компания "Укргидроэнерго" решила не подавать иск против России за уничтожение Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях.

"Это решение было принято для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины", - говорится в сообщении.

"Стратегия направлена на привлечение государства-агрессора к ответственности за ущерб, причиненный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за нанесенные разрушения", - пояснили в "Укргидроэнерго".

В компании также отметили, что проведут дополнительные консультации с правительством и другими заинтересованными сторонами для определения наиболее целесообразного курса действий согласно национальному подходу, координируемому в партнерстве с международными партнерами.

Год назад власти Украины совместно с ООН подсчитали, что ущерб, нанесенный разрушением Каховской ГЭС, составил почти 14 миллиардов долларов.

При этом на Западе обвиняют Россию в том, что она занижала реальное число жертв наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС.