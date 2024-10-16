Россию на следующей неделе могут попытаться внести в "чёрный список" стран по отмыванию денег.

Об этом пишет американская газета Politico.

Речь о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она оценивает страны на предмет отмывания средств и финансирования терроризма.

По данным газеты, этого решения от FATF добивается Украина. Её предложение рассмотрят на заседании организации, которое состоится 22 октября.

Киев предоставил на рассмотрение FATF "досье", в котором говорится о сотрудничестве между Россией и странами, входящими в "группу повышенного риска", такими как Северная Корея и Иран.

Там также указано финансирование Россией военизированных формирований вроде ЧВК "Вагнер". И упоминается роль телеграм-каналов и криптовалют при "финансировании терроризма". Кроме того, Киев обвиняет РФ в отмывании денег, полученных от продажи вывезенного из Украины зерна.

Отметим, что членство России в этой организации было и так остановлено в начале 2023 года, но с тех пор FATF воздерживалась от снижения рейтинга РФ, несмотря на требования Киева.

В состав организации входят около 40 стран, включая те, которые отказались от санкций против России - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Поэтому будет ли консенсус по снижению рейтинга России, на данный момент неизвестно.

Издание указывает, что попадание в чёрный список FATF может нанести ущерб финансовой репутации страны. В этом списке сейчас есть такие страны как Иран и Северная Корея. Другой вопрос, что в условиях беспрецедентных санкций против РФ, многие западные страны и так свели с ней торговлю до минимума. Поэтому неизвестно, какой ещё эффект это может оказать на Россию.

Ранее Украина уже призывала внести Россию в чёрный список, но в июле FATF отклонила запрос.

Напомним, Чехия возвращает посла в Россию после трехлетнего перерыва.

Ранее Зеленский ввёл санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая.