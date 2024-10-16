Украина призывает Джо Байдена дать ей приглашение в НАТО до ухода президента из Белого дома.

Об этом сообщила Reuters посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации", — заявила Галибаренко.

Издание отмечает, что одной из причин вторжения Москва называла потенциальное членство Украины в НАТО. Но Киев считает, что приглашение заставит Москву отказаться от войны.

"Если мы скажем, что приглашение есть, для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт: всё - и больше нельзя повышать ставки, используя эту тему", — сказала Галибаренко.

Reuters добавляет, что большинство членов НАТО, включая США, не готовы к принятию Украины. На прошлой неделе источник в американском правительстве заявил, что позиция Вашингтона на этот счет не изменилась.

Напомним, приглашение в НАТО является частью "плана победы" Владимира Зеленского.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в НАТО не хотели бы присоединения Украины.