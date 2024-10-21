Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после травмы головы, из-за которой он не едет на саммит БРИКС в Россию.

Фото появилось в социальных сетях политика.

"Рабочая встреча в Альвораде со специальным советником Селсо Аморимом и министром Александром Падилья. Мы поговорили о национальной и международной политической повестке дня на ближайшие дни", - сказано в публикации.

В медицинском заключении есть сведения о рваной ране в "затылочной области" головы. Это не первая тяжелая травма в медицинской истории президента Бразилии, который в детстве не получил почти никакого образования и до 10 лет не умел читать и писать. Юный Инасиу бросил школу и отправился зарабатывать деньги себе и семье. В 12 лет чистил обувь, в 14 - обрабатывал медь. В 18 закончил курсы токаря и уже в 19 потерял мизинец на левой руке, работая за станком.

Вскоре после его первого ухода с поста президента появились сообщения о его тяжелой болезни. 2 октября 2011 года в Сирийско-Ливанском госпитале в Сан-Паулу у Лулы диагностировали рак гортани. Он решил пройти химиотерапию и 16 ноября пресс-служба опубликовала фотографию жены бывшего президента, сбривающей бывшему президенту волосы и бороду, оставляя Лулу лысым, но с усами. Это был первый раз со времени после отставки Лулы, когда его видели без бороды. Лула также прошёл курс лучевой терапии до полной ремиссии. В марте 2012 года Лула объявил о своём выздоровлении и возвращении в большую политику.

Напомним, что мы сообщали действующему презизиденту Бразилии наложили три шва после падения. На МРТ нашли небольшое кровотечение - симптом легкого сотрясения мозга. Серьезная травма этой части головы грозит слепотой или неспособностью узнавать предметы. Врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга.

В поврежденной области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга. Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы, пишет издание Uol.

По его сведениям, врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом отмечают, что президент в порядке.