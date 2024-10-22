Создатель онлайн-библиотеки "Флибуста" Stiver (его настоящее имя неизвестно) умер.

Сообщение об этом появилось сегодня вечером на форуме "Флибусты".

На форуме появилась запись "Памяти Капитана", которую опубликовал пользователь admin2.

"Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать возможность assisted suicide (в переводе "помощь в самоубийстве", преднамеренная помощь человеку в самоубийстве - Ред.), который в Германии теперь разрешен. Если все пойдет по плану, то завтра, в воскресенье, 20 октября, получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит, сработало :) Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы на помощь Стиверу", - сказано в публикации.

Других подтверждений смерти нет.

В конце сентября Stiver написал предсмертный пост, в котором сообщал, что попал в больницу с крупной глиобластомой - опухолью мозга. Он предупреждал, что основанный им сервис может закрыться.

Однако на прошлой неделе Stiver написал, что онлайн-библиотека продолжит работу.