Залужный, Шевченко и Мудрик. Бывший главком ВСУ пришёл на матч "Шахтёра" в Лиге чемпионов. Фото
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный пришёл на матч Лиги чемпионов "Арсенал" – "Шахтёр" в Лондоне.
На фото он с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко и игроком лондонского "Челси" Мудриком.
"Шахтёр" проиграл встречу со счётом 0:1.
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