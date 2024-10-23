Экс-главком ВСУ Валерий Залужный пришёл на матч Лиги чемпионов "Арсенал" – "Шахтёр" в Лондоне.

На фото он с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко и игроком лондонского "Челси" Мудриком.

"Шахтёр" проиграл встречу со счётом 0:1.

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военные сообщают, что в Селидово россияне продвинулись на севере и в восточной части города, усиливают огневой контроль над ключевой дорогой в Покровск. Также в Горняке РФ имела продвижение. Войска РФ практически вышли на левый берег реки Оскол через северную половину села Кругляковка

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