Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Их судили по статье 332 УК Украины - незаконная переправка третьих лиц через границу.

Учитывая, что война в Украине длится уже 972 дня, это значит, что ловили по одной такой группе каждые полтора дня, не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно.

Ранее пограничники назвали число погибших мужчин, которые пытались нелегально сбежать из Украины.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.

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