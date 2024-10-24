На границе с Венгрией сотрудники Мукачевского пограничного отряда спасли мужчину, который, пытаясь незаконно пересечь границу, заблудился и чуть не утонул в болоте.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Поздно ночью 23 октября 29-летний житель Ивано-Франковской области позвонил на горячую линию Госпогранслужбы Украины и заявил, что хочет сдаться. Он признался, что пытался попасть в Венгрию, минуя пункты пропуска, но заплутал в болотистой местности и не мог выбраться.

По его координатам пограничники быстро определили местоположение мужчины на участке службы "Горонглаб". Группа реагирования вскоре нашла его в канале Чаронда, где он застрял в болоте. Мужчину вытащили из воды и доставили его в отделение, где предоставили сухую одежду и помогли высушить личные вещи.

Но теперь ему предстоит ответить перед судом за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее пограничники назвали число обезвреженных за время войны групп, нелегально переправлявших уклонистов через кордон. Их было 650. Учитывая, что война в Украине длится уже 972 дня, это значит, что ловили по одной такой группе каждые полтора дня, не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно.

Недавно украинские уклонисты начали осваивать новый маршрут и все чаще предпринимают попытки прорыва в Беларусь.